Contro la crisi economica e la ciucciagine dei figli accendi l’aria condizionata

Quando sento dire che viaggiare apre la mente, vorrei sempre mettermi a litigare. Mai come oggi – che prendere un aereo costa meno che prendere un taxi per l’aeroporto, e tuttavia la gente è compattamente imbecille – è evidente che viaggiare non ti rende più sveglio, più colto, più in grado di capire gli altri. Tuttavia le frasi fatte, una volta che hanno attecchito, non le scrosti più, e infatti continuiamo anche a dire che leggere apre la mente, quando abbiamo la scuola dell’obbligo da tante di quelle generazioni che ormai dovremmo avere menti più aperte che mai, e invece. Ricordo benissimo i miei due shock culturali da viaggio, uno a undici anni e l’altro a quindici, e tutti e due in quelle fondamentali istituzioni accademiche che sono i grandi magazzini. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Contro la crisi economica e la ciucciagine dei figli accendi l’aria condizionata

