Contrasto ai reati predatori 4 denunciati dalla Polizia di Stato

Nell'ambito del contrasto ai reati predatori,  la Polizia di Stato di Caserta ha denunciato un gruppo di 3 giovani, tutti minorenni, ritenuti responsabili di furto di bici elettrica e uno straniero di 20 anni per furto di motociclo. In seguito alle attività investigative scaturite da una denuncia per furto di una bici elettrica, poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise  hanno analizzato le immagini di video sorveglianza, individuando gli autori del reato, un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni. Gli stessi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria.

In questa notizia si parla di: contrasto - reati - predatori - polizia

