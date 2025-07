«Questa non è politica. È sciacallaggio». Con questo commento, sui propri social, FdI svela quello che c’è la drammatica foto del bambino palestinese gravemente denutrito postata da Giuseppe Conte per farne un atto d’accusa nei confronti del governo, “reo” a suo dire di «voltarsi dall’altra parte» rispetto alla tragedia umanitaria a Gaza. La verità è che, invece, proprio quella foto testimonia l’impegno del governo per assistere la popolazione, a partire proprio dai bambini: «Il bambino ritratto nel post pubblicato da Giuseppe Conte è in cura in Italia da tempo», svela FdI. FdI a Conte: «Questa non è politica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Conte strumentalizza anche i bimbi di Gaza. FdI svela la verità dietro il post della vergogna: «È sciacallaggio, non politica»