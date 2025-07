Conte da Meloni atto sudditanza verso il criminale Netanyahu

"Diamo atto a Giorgia Meloni di un raro gesto di coerenza: si è tolta la maschera e ha detto senza mezzi termini che i palestinesi ad oggi non hanno diritto al riconoscimento di un proprio Stato". Lo scrive sui social il leader dei 5 stelle Giuseppe Conte sottolineando che "dopo i balbettii in sede ONU e mentre continua il complice il suo complice sul massacro genocida di Netanyahu, la premier spiega alla stampa - ma senza mettere la faccia davanti le telecamere - che il riconoscimento di uno Stato di Palestina sarebbe oggi 'controproducente' che 'non è il momento'". "E quale scusa accampa per giustificare questa miserevole tesi?", chiede Conte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Conte, da Meloni atto sudditanza verso il criminale Netanyahu

Meloni sbugiarda Elly e Conte in Aula tra le carnevalate dell’opposizione - Question time rovente alla Camera: il premier tiene il punto su energia, Green deal, agenti. Sferzata a Giuseppe Conte sulla Difesa: «Oggi antimilitarista, ieri aumentava le spese».

Governo, da Conte a Meloni, come cambiano i rapporti col Parlamento - L’analisi di Bistoncini partners sui trend dell’attività legislativa. Roma. L’esecutivo si conferma perno dell a forma di governo parlamentare.

Meloni-Conte, scontro sulle armi: “Da premier era altro Giuseppi”. Replica: “Ha tradito l’Italia” - (Adnkronos) – Duro botta e risposta tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte oggi, mercoledì 14 maggio, durante il premier question time alla Camera in tema di spese militari.

Stato palestinese, Conte attacca Meloni: “Atto di sudditanza verso il criminale Netanyahu” - Braga (Pd): “Meloni isola l'Italia in Europa e l'avvicina alla peggiore America di sempre, quella di Trump” ... Lo riporta repubblica.it