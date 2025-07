Il Consorzio Solco Ravenna supera il 2024 con un bilancio positivo, un valore della produzione che cresce del 5,6% toccando i 54,5 milioni di euro e una buona notizia per le cooperative socie: un ristorno da 80mila euro. Solco Ravenna è un consorzio di cooperative sociali che associa 15 imprese del territorio romagnolo che erogano servizi per la popolazione anziana, per le persone disabili, per i minori, per chi vive delle difficoltĂ sociali. Il 2024 è stato per il Consorzio un anno impegnativo che ha visto concentrato tutto il settore del sociale su quattro avvenimenti principali: il rinnovo dell’accreditamento socio sanitario, che di recente la Regione ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre del 2026; il rinnovo del contratto nazionale di settore e il riconoscimento dei maggiori costi; l’appesantimento del servizio finanziario; le crescenti difficoltĂ nel reperimento del personale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Consorzio Solco, dati 2024 positivi. "Difficile però trovare personale"