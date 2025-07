Consiglio Comunale dei Giovani bocciato dalla maggioranza Cesena Siamo Noi | Un' occasione persa

“Durante l’ultima seduta del Consiglio comunale abbiamo riproposto l’istituzione del Consiglio Comunale dei Giovani, una proposta che aveva giĂ ottenuto l’approvazione unanime dell’aula in passato, compreso il voto favorevole del Partito Democratico. Nonostante ciò, la maggioranza ha deciso di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale - giovani - maggioranza

Consulta del porto, ok dal Consiglio comunale - Approvata la Consulta del porto: uno strumento di partecipazione e consultazione. Il Consiglio comunale ha dato il via libera al regolamento per la Consulta comunale del porto.

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta - Si accende il Question Time di Frosinone che andrà in scena oggi, 14 maggio. I Consiglieri Comunali del Gruppo FutuRa, Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, comunicano - tramite una nota - la loro assenza nel Consiglio Comunale, quale azione di protesta e segno di massima.

Consiglio comunale, parte da Catania l’appello per una Costituente Europea - Durante un’assemblea pubblica promossa dalla presidenza del consiglio comunale di Catania nell’aula consiliare di palazzo degli Elefanti e dal Movimento Elettori e Consumatori è stata presentata una lettera aperta che chiede la creazione immediata di un’Europa federale.

ROBERTO ZANIN SI DIMETTE DAL CONSIGLIO COMUNALE DI BOLZANO. "Una vittoria con una maggioranza troppo risicata. In questa situazione, la mia presenza costante diventerebbe imprescindibile e non posso garantirla" Vai su Facebook

Consiglio Comunale dei Giovani bocciato dalla maggioranza. Cesena Siamo Noi: “Un'occasione persa”; La consulta giovani non passa. La destra abbandona il consiglio comunale; Nominati i componenti del Forum Giovani.

Fi fa un bilancio del primo anno di consiglio comunale a Fucecchio - Ormai trascorso un anno dall’insediamento, ci tengo a fare un rendiconto dell’attività svolta in consiglio comunale, e fare confronti con l’attività della ... Da gonews.it

Giovani in consiglio, approvata mozione Ripartiamo dai Giovani - Il Consiglio comunale di Ancona ha approvato la mozione presentata da Francesco Andreani, consigliere di Ripartiamo dai Giovani, per l'avvio del progetto "Giovani in Consigli ... Scrive msn.com