Confesercenti e Marocco intesa per rilanciare le imprese del Mezzogiorno

Confesercenti  ha tenuto oggi un importante incontro istituzionale presso l’Ambasciata del Regno del Marocco  a Roma con il Primo Consigliere dell’Ambasciata, Primo Ministro Plenipotenziario Mr. Khalid Atlassi, volto a promuovere un dialogo strategico tra le imprese italiane e quelle marocchine. Presente, in qualitĂ di vicepresidente di Confesercenti Nazionale con delega al Mezzogiorno e di presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo. “ Confesercenti Campania e il comparto del Mezzogiorno sta cercando nuove soluzioni – ha detto Schiavo  –  per dare nuova linfa alle imprese del sud. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

