Confartigianato al fianco dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico Sostegno al progetto ‘In Work Aut’

Un sostegno concreto di Confartigianato per il sociale territoriale alla terza edizione di un progetto di inclusione di ragazzi con ‘Disturbo dello spettro autistico’ condotto dalla cooperativa C.I.S Rubicone. L’articolata realtà savignanese è stata incontrata da Sabrina Baldazzi, responsabile. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

In questa notizia si parla di: confartigianato - ragazzi - disturbo - spettro

‘Autismo e lavoro. Diversamente competenti’, un convegno in Confcommercio; In-Aut, Lecco oltre le barriere dell’autismo; Progetto In Aut: la comunità di Lecco unita per costruire una città inclusiva.