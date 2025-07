Con lei Jamie Lee Curtis Ma vent' anni dopo l' attrice mamma è molto cambiata

«D iventare mamma cambia tutto. Ti insegna la pazienza, la responsabilità e sì, ti regala anche un bel paio di occhiaie». Lindsay Lohan, 39 anni, scherza e si prende in giro. E ripete così tante volte la parola “mamma” durante l’intervista che, dopo un po’, perdo il conto. A prima vista, può sorprendere sentirle pronunciare questo termine così spesso: lei, che ha vissuto tutto troppo in fretta, il successo planetario, la moda, gli eccessi, i rehab, i processi, le cadute, le copertine scandalistiche. Eppure, oggi quella parola le appartiene più che mai. Per due ragioni ben precise. “Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo”: Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan insieme dopo 20 anni X Quel pazzo venerdì, sempre più pazzo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Con lei Jamie Lee Curtis. Ma vent'anni dopo l'attrice, mamma, è molto cambiata

In questa notizia si parla di: mamma - anni - jamie - curtis

Archie compie 6 anni, la dedica di mamma Meghan, ma non c'è pace per i Sussex: "Carlo furioso" - Il lieto evento non allenta le tensioni nella Royal Family: dall'Inghilterra giungono notizie di un Carlo frustrato per l'intervista del figlio

La figlia di Frizzi compie 12 anni, gli auguri della mamma e quel sorriso uguale al papà - Stella Frizzi compie oggi 12 anni. La figlia di Fabrizio Frizzi e Carlotta Mantovan sta crescendo, e la mamma pubblica su Instagram una bellissima foto del suo sorriso.

Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma - Secondo i rapporti medici dell’epoca, la bambina fece il suo sviluppo molto precocemente Lina Medina era una bimba di 5 anni che il 14 maggio 1939, alla sua tenera età , mise al mondo un figlio e tutt’ora mantiene il primato come più … Continua L'articolo Accadde oggi: 14 maggio, una bimba di 5 anni diventa mamma proviene da Fremondoweb.

Auguri a DANIEL RADCLIFFE che oggi compie 36 anni (Londra, Regno Unito, 23 luglio 1989). Attore bambino inglese che, inserito fra i nuovi nomi del panorama cinematografico del Duemila, è quello che sembra averlo segnato più degli altri (Dakota Fannin Vai su Facebook

Freaky Friday 2: il sequel della commedia cult con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan; Lindsay Lohan è entrata in 'modalità mamma' con il figlio Luai, Jamie Lee Curtis:Lo adora; Il sogno di Jamie Lee Curtis: Voglio fare la cattiva.

La signora in giallo, Jamie Lee Curtis interpreterà Jessica Fletcher nel reboot - Intervistata da Entertainment Weekly, Jamie Lee Curtis ha confermato il film reboot de La signora in giallo. Come scrive tg24.sky.it

Quel pazzo venerdì 2, il ritorno scatenato di Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan - Il film arriva al cinema il 6 agosto 2025, ma intanto la première a Los Angeles riaccende la magia: ... panorama.it scrive