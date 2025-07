Con Gaddi in Regione Forza Italia porta 600mila euro nel Comasco per cultura laghi e carceri

Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato sei emendamenti per un totale di 600mila euro proposti dal consigliere comasco di Forza Italia, Sergio Gaddi, nell’ambito dell’assestamento di bilancio 20252027. Gli interventi riguarderanno diverse aree della provincia di Como, con un focus. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: gaddi - forza - italia - 600mila

Con Gaddi in Regione Forza Italia porta 600mila euro nel Comasco per cultura, laghi e carceri - Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato sei emendamenti per un totale di 600mila euro proposti dal consigliere comasco di Forza Italia, Sergio Gaddi, nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2025/2027.

A Como 600 mila euro, via libera agli emendamenti di Gaddi (Forza Italia) per riqualificazione urbana, cultura e Lario; Con Gaddi in Regione Forza Italia porta 600mila euro nel Comasco per cultura, laghi e carceri.

A Como 600 mila euro, via libera agli emendamenti di Gaddi (Forza Italia) per riqualificazione urbana, cultura e Lario - Il Consiglio Regionale ha approvato sei emendamenti e quattro ordini del giorno presentati dal consigliere Sergio ... Secondo valtellinanews.it

Con Gaddi in Regione Forza Italia porta 600mila euro nel Comasco per cultura, laghi e carceri - Approvati in Regione sei emendamenti e quattro ordini del giorno presentati da Sergio Gaddi per sostenere il Lario ... Si legge su quicomo.it