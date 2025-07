con enjoy le enilive station diventano tanti mobility hub

Enjoy √® il servizio di car sharing di Enilive: conta oltre 1 milione di clienti, oltre 34 milioni di noleggi effettuati dal 2013 ad oggi e una flotta complessiva di circa 3.000 veicoli che possono essere noleggiati per muoversi in tutta Italia con tariffa al minuto, per qualche ora o per pi√Ļ giorni. Il car sharing contribuisce a decongestionare il traffico nei centri urbani perch√© permette di ridurre il numero delle auto private in circolazione. Complementare al trasporto pubblico locale, √® un servizio utile a favorire la facilit√† di spostamento dei cittadini e pu√≤ contribuire a rendere pi√Ļ sostenibile la mobilit√† urbana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

