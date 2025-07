Con Cotral e Trenitalia gli over 70 viaggiano gratis

Roma, 26 luglio 2025 – La Regione Lazio, in collaborazione con Cotral Spa e Trenitalia Lazio, ha confermato anche per il 2025 la possibilitĂ di viaggiare gratuitamente per tutti i cittadini residenti nel Lazio con etĂ pari o superiore a 70 anni. Gli aventi diritto possono richiedere una tessera elettronica gratuita di libera circolazione che consente di viaggiare senza costi aggiuntivi sui mezzi Cotral e sulle linee ferroviarie regionali coperte dal Contratto di Servizio tra Trenitalia e Regione Lazio. La tessera è strettamente personale, deve essere validata a ogni viaggio (sui bus Cotral) ed esibita insieme a un documento d’identitĂ valido. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Lazio, trasporti gratis per gli over 70 anche nel 2025: confermata l'agevolazione Cotral e Trenitalia - I residenti over del Lazio potranno continuare a viaggiare gratuitamente sui mezzi Cotral e Trenitalia.

Grazie all’impegno dell’Assessore Baldassarre e della Regione Lazio, torna Lazio in Tour 2025! Anche quest’anno i giovani tra i 16 e i 25 anni residenti nei Comuni del Lazio potranno viaggiare gratis per 30 giorni su treni regionali Trenitalia (2ª classe) e bus Vai su Facebook

