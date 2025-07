Con Coltivaitalia un miliardo per rafforzare l’agricoltura italiana

Rilanciare l’agricoltura italiana, incastrata tra le minacce trumpiane di guerra commerciale e i tagli alla Pac europea promessi dalla Von der Leyen: il disegno di legge “Coltivaitalia”, collegato alla finanziaria, è finalmente realtĂ . Il Piano, con uno stanziamento complessivo di un miliardo di euro, distribuito nel periodo 2026-2028, nei desiderata del governo Meloni mira a . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Con “Coltivaitalia” un miliardo per rafforzare l’agricoltura italiana

