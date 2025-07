Comunicato sindacale Fnsi ai sensi dell’art 34 del Cnlg

Giornalisti, contratto fermo dal 2016 ma agli editori 240 milioni di finanziamenti –––––––––– Roma, 26 luglio 2025 – Negli ultimi 9 anni gli stipendi degli italiani sono stati erosi dal 19,3% di inflazione certificata dall’Istat. In questi stessi anni diversi contratti di lavoro nazionali sono stati rinnovati: non quello dei giornalisti, fermo al 2016. Gli editori, però, nel frattempo hanno incassato almeno 240 milioni di euro in aiuti dallo Stato e hanno alleggerito le redazioni (meno 15% di giornalisti regolarmente assunti), aumentando il lavoro precario e sottopagato: un articolo viene retribuito in media 10 euro lordi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Comunicato sindacale Fnsi ai sensi dell’art. 34 del Cnlg

