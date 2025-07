Il consigliere comunale Simeone risponde a De Laurentiis in merito al tema saltato fuori dello stadio, con ora una nuova polemica emersa Il comunicato del Napoli pubblicato quest’oggi, in merito al tema stadio, ha suscitato ulteriore interesse anche sul lato del Comune. A parlarne è stato il consigliere comunale Nino Simeone, che si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno portato a polemiche. In casa Napoli ora è partito, nuovamente, un duro confronto con il Comune, in quanto il club azzurro ha annunciato la volontà di voler costruire un nuovo stadio lontano dal ‘ Diego Armando Maradona ‘. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Comune di Napoli, Simeone risponde a De Laurentiis: che polemica