Il titolo roboante è stato lanciato mesi fa con l’annuncio di una proposta di progetto per realizzare il compensorio sciistico Colere-Lizzola. È seguito un ritmo di telenovela, con sindaci titubanti per le immense cifre che richiede, Regione Lombardia che si ammette per bocca dei suoi assessori e consigliere regionali non saperne nulla di quegli oltre 50 milioni di euro destinati al progetto, esperti ed ambientalisti contrari per la mancanza di neve e di realtà sul faraonico progetto che deturberebbe la montagna ed il suo equilibrio. E come nei migliori romanzi o fiction il banchiere internazionale di origini scalvine Massimiliano Bellingheri che snobba qualsiasi ribalda e sta sul fondo della scena aspettando che altri protagonisti si termino di agitarsi sulla scena. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Comprensorio Colere-Lizzola, scendono in pista Comunità Montana e 4 sindaci: “Occasione da non perdere”