Nel 2025 la Foundation for Environmental Education (FEE) ha assegnato la Bandiera Blu a 246 comuni italiani, riconoscendo la qualità ambientale delle loro spiagge e dei servizi offerti. Tra le località più ambite dai potenziali acquirenti di immobili spicca Chiavari, comune ligure in provincia di Genova, che si conferma tra le destinazioni più cercate per l’acquisto di una casa in una località Bandiera Blu. Chiavari si distingue per la sua posizione strategica sulla Riviera di Levante, per la presenza di un centro storico attivo tutto l’anno e per la qualità delle sue spiagge. Il comune rappresenta un punto di equilibrio tra ambiente naturale, attrattività turistica e dotazione infrastrutturale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Comprare casa a Chiavari Bandiera Blu, il prezzo medio degli immobili