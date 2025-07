Como parla Suwarso | Obiettivo Champions League? Nessuna ossessione Fabragas grande allenatore Su Nico Paz…

Como, Suwarso: «Obiettivo Champions League? Nessuna ossessione. Fabragas grande allenatore. Su Nico Paz.». Le dichiarazioni Il Como 1907 guarda al futuro con ambizione e determinazione. In un’intervista concessa all’edizione odierna de La Stampa, il CEO del club lariano, Mirwan Suwarso, ha sottolineato l’obiettivo di costruire una squadra non solo competitiva nel presente, ma solida e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Como, parla Suwarso: «Obiettivo Champions League? Nessuna ossessione. Fabragas grande allenatore. Su Nico Paz…»

In questa notizia si parla di: como - suwarso - obiettivo - champions

Como, Suwarso: «L’Europa non è ancora il nostro obiettivo, vi spiego il progetto. Nico Paz? La verità con il Real Madrid è questa» - Le parole di Mirwan Suwarso, presidente del Como, sul progetto dei lariani ed il futuro di Nico Paz. Tutti i dettagli in merito Mirwan Suwarso, presidente del Como, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del progetto del club.

Passione azzurra da paura, il Como festeggia il 10° posto in Serie A: “Sempre più forti con Fabregas e Suwarso” - Como, 21 maggio 2025 – I premi di Esport tv hanno dato il via a tutte le celebrazioni che coinvolgeranno il Calcio Como nei prossimi giorni.

Calcio Como: premi Esport tv e ambizioni europee con Suwarso e Fabregas - I premi di Esport tv ha dato il via a tutte le celebrazioni che coinvolgeranno il Calcio Como nei prossimi giorni.

#Suwarso, presidente del #Como, a #LaStampa: “Cento milioni investiti? L’obiettivo è diventare una società redditizia e una destinazione per il turismo calcistico”. Vai su X

"Tramite l’arricchimento del pacchetto dedicato alle aziende e alle sale Vip, contiamo di abbassare progressivamente il prezzo dei biglietti per i settori più popolari. L’obiettivo è arrivare alla curva gratis in tre anni”. Mirwan Suwarso, Presidente del Como. Vai su Facebook

Como, il progetto del presidente: Biglietti per la curva gratis entro 3 anni; Como, il piano di Suwarso: Entro tre anni biglietti gratis per la Curva; Como, Suwarso: Curva gratis entro tre anni. Morata? Situazione ancora bloccata. Su Messi....

Como, Suwarso: "Bologna e Atalanta i nostri esempi. Scudetto? Dico Napoli, Roma e Inter" - Mirwan Suwarso, patron del Como, ha concessa una lunga intervista al quotidiano La Stampa commentando i tanti investimenti dei lariani e anche il campionato. tuttomercatoweb.com scrive

Como, Suwarso: "Riso con Fabregas delle voci di giugno. Nico Paz? Incontri positivi" - Puntiamo a costruire una squadra competitiva non solo per quest’anno ma per il futuro. Come scrive tuttomercatoweb.com