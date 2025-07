Como | l’amministrazione comunale si riprende il Carducci dopo la sentenza del tribunale

Alcune immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza dell’Associazione Carducci raccontano, senza audio ma con grande impatto visivo, quanto accaduto nel pomeriggio del 25 luglio. Nei fotogrammi si vedono funzionari e dirigenti del Comune di Como varcare il portone di viale Cavallotti. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: como - carducci - amministrazione - comunale

Palazzo Carducci in viale Cavallotti, sgombero in vista: il Comune di Como acquisisce l’immobile - Como – Ieri, il sindaco di Como Alessandro Rapinese ha reso noto che il Comune ha acquisito Palazzo Carducci in viale Cavallotti.

Carducci, sentenza clamorosa contro il Comune di Como: "No allo sfratto e basta molestie" - Il duello tra il Comune di Como e l'associazione Carducci segna una clamorosa svolta che arriva attraverso una sentenza piuttosto articolata ma molto netta sui contenuti, emessa dal giudice Agostino Abate del tribunale di Como.

Como: l’amministrazione comunale si riprende il Carducci dopo la sentenza del tribunale; Associazione Carducci, il tribunale dà ragione al Comune: via libera allo sgombero della sede; Carducci, ora il giudice dà ragione al Comune. Rapinese: se ne vadano.

Como: l’amministrazione comunale si riprende il Carducci dopo la sentenza del tribunale - Lo sgombero è avvenuto a meno di un giorno dalla decisione del tribunale che ha respinto il reclamo dell’associazione, lasciando via libera all’amministrazione comunale per il recupero dell’immobile. Come scrive quicomo.it

Carducci, il Comune entra nei locali nel pomeriggio: dirigenti e funzionari forzano i lucchetti, le prime reazioni - Dopo mesi di braccio di ferro e dopo la sentenza del Tribunale di Como in questi giorni, oggi il Comune di Como si è ripreso la sede dell'Associazione ... Segnala ciaocomo.it