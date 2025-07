Como il patron Suwarso | Contatti col Real Madrid per comprare Nico Paz 100 milioni spesi? Non sono tanti…

2025-07-26 09:58:00 Fermi tutti! Andrea Distaso 26 lug 2025, 11:58 Ultimi aggiornamenti: 26 lug 2025, 11:58 Il patron dei lariani si apre a 360° sulle strategie future del club e rivela alcuni dettagli anche su Fabregas, Theo Hernandez, Thiaw e Leo Messi Torna a prendere la parola – questa volta dalle colonne de La Stampa – Mirwan Suwarso, patron di un Como letteralmente scatenato in questa prima parte di calciomercato. Tanti i temi affrontati, anche quelli relativi alle strategie per rendere nel tempo il club lariano una realtà di altissimo livello ma con costi di gestione sostenibili e in grado di aprire le porte ad un modello più su misura del tifoso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Il calciomercato estivo sta per entrare nella sua fase clou e sono molti i rumors che riguardano le squadre italiane. La più eclatante è sicuramente quella di Lionel Messi al Como, che continua ad alimentare curiosità e speculazioni Il patron del Como smenti

