Commemorazione Rita Atria appello del Cnddu per una memoria attiva nelle scuole

Nel trentatreesimo anniversario della morte di Rita Atria, il Coordinamento Nazionale Docenti della Disciplina dei Diritti Umani rinnova il proprio impegno nel custodire e trasmettere la memoria di una giovane donna che, a soli diciassette anni, scelse la giustizia come via di riscatto, pagando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Una pensilina per Rita Atria: Vasto celebra la Giornata della legalità - In occasione della Giornata della Legalità , nella mattinata di oggi venerdì 23 maggio, è stata inaugurata una pensilina dedicata a Rita Atria, giovane testimone di giustizia, simbolo del coraggio civile e della lotta alla mafia.

Rita Atria, da 33 anni in attesa di giustizia: "Chiediamo verità " - Rita Atria, da 33 anni in attesa di giustizia Anche quest’anno, il 26 luglio saremo a Roma in Viale Amelia, come sempre, come ogni anno.

Rita Atria, testimone calpestata nella memoria - C’è stata una tomba in Italia dove per circa 20 anni non c’è stato scritto il nome di chi vi è sepolto. Segnala articolo21.org

A trentatré anni dalla morte di Rita Atria, chiesta la riapertura delle indagini alla Procura generale - Aveva solo 17 anni, era una testimone di giustizia sotto protezione dello Stato. meridionews.it scrive