Commemorazione dell’abbattimento della Torre di Berta l’81° anniversario a Sansepolcro il 31 luglio 2025

Arezzo, 26 luglio 2025 – C ommemorazione dell’abbattimento della Torre di Berta – 81° anniversario, Sansepolcro, 31 luglio 2025 Sansepolcro si appresta a ricordare uno dei momenti piĂą dolorosi della propria storia, commemorando l’81° anniversario dell’abbattimento della Torre di Berta, avvenuto il 31 luglio 1944 durante la ritirata delle truppe tedesche. La distruzione della Torre, simbolo della cittĂ , segnò una ferita profonda nella memoria collettiva della comunitĂ biturgense. Per rendere omaggio a questo tragico episodio, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con ANPI sezione di Sansepolcro, promuove anche quest’anno una cerimonia commemorativa aperta alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Commemorazione dell’abbattimento della Torre di Berta, l’81° anniversario a Sansepolcro il 31 luglio 2025

