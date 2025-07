Tempo di lettura: 7 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del Comitato Civico “Rispetto e Tutela del Territorio”. Le recenti vicende relative all’impianto di compostaggio della società NEW VISION S.R.L. a Sassinoro, Benevento, riaccendono interrogativi fondamentali sulla giustizia e sulla tutela della salute e dell’ambiente, questioni che la comunità si pone da anni. In data 25 luglio 2025, la Regione Campania, tramite la Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, ha disposto la diffida e la contestuale sospensione dell’autorizzazione rilasciata a NEW VISION S. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Comitato RTT, relazione sul danno ambientale a Sassinoro