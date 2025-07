Cominciano le attività estive all' istituto Toniolo di Pisa

Pisa, 25 luglio 2025 - Un’estate viva e piena di scoperte per bambini e ragazzi dell’Istituto comprensivo “G. Toniolo” di Pisa, che anche quest’anno ha trasformato la pausa scolastica in un’occasione di crescita, divertimento e creatività. Grazie al Piano Estate 2024-25, finanziato nell’ambito del Piano Nazionale 2021-27, l’istituto ha organizzato campi estivi gratuiti rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie, coinvolgendo decine di ragazzi in attività che uniscono gioco, apprendimento e collaborazione. Il primo appuntamento è stato a fine giugno con il campo “Immagini”, che ha trasformato i giovani partecipanti in piccoli esploratori armati di macchina fotografica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cominciano le attività estive all'istituto Toniolo di Pisa

