Come sta Lorenzo Bonicelli dopo la frattura al collo | l'intervento immediato gli ha salvato la vita

Dopo la paura e lo shock, per Lorenzo Bonicelli arrivano notizie più che positive: l'intervento alla vertebra cervicale fratturata è perfettamente riuscito e l'atleta azzurro è stato anche risvegliato per poi essere sedato di nuovo. Bisognerà attendere che l'edema al collo venga riassorbito. Tempi di recupero lunghissimi, ma si inizia ad escludere il pericolo di danni permanenti.

Cos’è successo a Lorenzo Bonicelli? È in coma: bruttissimo infortunio alle Universiadi - AGGIORNAMENTO 25 LUGLIO. Lorenzo Bonicelli è caduto sul collo durante l’esercizio agli anelli ed è stat o operato alle vertebre cervicali.

Lorenzo Bonicelli in coma dopo caduta agli anelli alle Universiadi di Essen - Durante il concorso a squadre di ginnastica artistica maschile alle 32esime Universiadi Estive di Essen, l’azzurro Lorenzo Bonicelli è uscito male dal suo esercizio agli anelli, nella terza rotazione, incorrendo in un infortunio sulla cui entità sono ancora in corso accertamenti.

Cade dagli anelli: ansia per Lorenzo Bonicelli, operato alle vertebre cervicali - Sono ore di grandissima apprensione per le condizioni di salute di Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne di Abbadia Lariana rimasto vittima di un grave infortunio alle Universiadi in corso di svolgimento a Essen, Germania.

