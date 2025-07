Come il remake di dragon trainer 2 può imparare dal primo film live-action

Il successo del remake in live action di How to Train Your Dragon ha aperto la strada a nuove produzioni, con l’annuncio di un seguito che si preannuncia ricco di innovazioni rispetto al film originale. La pellicola, che ha ottenuto ottimi risultati al botteghino, rappresenta un esempio significativo di come le trasposizioni cinematografiche possano adattarsi alle aspettative del pubblico e alle dinamiche del mercato. Con una data di uscita prevista per il 11 giugno 2027, il sequel si propone di approfondire tematiche già esplorate nel lungometraggio animato del 2014, focalizzandosi in particolare sulla riunione tra Hiccup e sua madre perduta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

