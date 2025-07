Come è morta Erika Ferini Strambi i primi risultati dell' autopsia sul corpo della 53enne

Cosa è emerso dall'autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, trovata morta nei campi tra Pantigliate e Peschiera Borromeo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Come è morta Erika Ferini Strambi, i primi risultati dell'autopsia sul corpo della 53enne

In questa notizia si parla di: morta - erika - ferini - strambi

Il giallo di Erika morta nei campi a Pantigliate: autopsia decisiva, al setaccio pc e telefono aziendale - Milano, 22 luglio 2025 – Sono serviti cinque giorni di attesa, ma alla fine la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi.

Il giallo di Erika Ferini Strambi, trovata morta in un campo: si taglia l’erba per cercare telefono e borsa scomparsi - Milano – È stata fissata per venerdì l’autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la cinquantatreenne impiegata di Luxottica scomparsa nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio e ritrovata senza vita in una piantagione di mais a Pantigliate una settimana fa.

Erika Ferini Strambi trovata morta in un campo: era scomparsa il 7 luglio da Milano - Erika Ferini Strambi, 53 anni, era andata al lavoro per l'ultima volta il 3 luglio. Poi il ritrovamento del corpo senza vita dopo quasi dieci giorni in un campo di Pantigliate (Milano), a pochi metri di distanza dalla sua auto.

É stata eseguita l’autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni trovata morta il 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera Borromeo Restano però ancora diversi elementi da chiarire, come gli slip sfilati trovati accanto al corpo della 5 Vai su Facebook

Erika Ferini Strambi, com'è morta la manager di Luxottica? Le prime risposte dell'autopsia https://ift.tt/dOKAxJ7 Vai su X

Il giallo di Erika Ferini Strambi, trovata morta in un campo: si taglia l’erba per cercare telefono e borsa scomparsi; Erika Ferini Strambi, la morte è un giallo. L'autopsia: nessuna violenza. Ma restano troppe le anomalie; Erika Ferini Strambi, come è morta la 53enne: l'autopsia aumenta il mistero, ecco cosa ha rivelato.

Erika Ferini Strambi, come è morta la 53enne: l'autopsia aumenta il mistero, ecco cosa ha rivelato - Dall'esame non sono emerse lesioni evidenti, come coltellate o ferite da arma da fuoco, ma solo qualche frattura ... msn.com scrive

Erika Ferini Strambi trovata morta nei campi: dall’autopsia non sono emersi segni evidenti di violenza - É stata eseguita l'autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la donna di 53 anni trovata morta il 16 luglio nelle campagne tra Pantigliate e Peschiera ... Come scrive fanpage.it