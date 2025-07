Combatterono per liberare Forlì dal nazifascismo | la cerimonia in onore dei soldati Sikh caduti in guerra

Si è tenuta sabato mattina a Forlì la manifestazione commemorativa dei soldati Sikh caduti sul suolo italiano per la liberazione dal nazifascismo. La Cerimonia ha preso il via alle 10 presso il Cimitero Militare e Memoriale dell'Indian Army a Forlì in via Ravegnana. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

