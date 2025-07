Coltelli droghe e alcol | controlli straordinari dei carabinieri nella notte

Nel corso della serata di ieri, 25 luglio, nei comuni di Montebelluna, Crocetta del Montello, Caerano di San Marco e Pederobba, i carabinieri della Compagnia di Montebelluna hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Alla guida ubriachi, senza patente e con i coltelli: i controlli dei carabinieri con 11 denunce e due sanzioni - Undici denunce e due sanzioni per guida in stato di ubriachezza. E' il bilancio dei carabinieri della Compagnia di Messina Sud che nei giorni scorsi hanno intensificato i servizi di controllo del territorio, in particolare, nelle localitĂ di Roccalumera e Nizza di Sicilia, centri abitati della.

Auto sfregiate con coltelli da cucina e minacce ai passanti: uomo arrestato dai carabinieri - Danneggiamento aggravato, porto di armi e oggetti pericolosi per offendere e minaccia aggravata. Con queste accuse i carabinieri della stazione di Lugo hanno arrestato un ragazzo di 23 anni nella notte tra domenica e lunedì.

Bici rubate, coltelli e droga, controlli dei carabinieri in centro: quattro denunce - Nell’ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Parma hanno messo in campo un dispositivo formato da personale in uniforme, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e contrasto dei reati in genere con particolare attenzione.

Coltelli, alcol alla guida e droghe: 8 persone denunciate e segnalate - I militari nei giorni scorsi hanno controllato 93 persone e 28 mezzi nei luoghi della movida, nelle piazze e in centro a Chioggia. Riporta veneziatoday.it

Carabinieri, controlli straordinari: nel mirino uso di droga e alcol - I militari hanno setacciato i territori di Livorno, Rosignano e Cecina per la prevenzione dei reati. Secondo msn.com