Colpito da un fulmine sulla Cima Tauffi | 35enne salvato dal Soccorso Alpino

Durante una gara di trial, che era già stata interrotta dagli organizzatori a causa meteo avverso si è verificato un grave incidente. Mentre i concorrenti stavano rientrando si é abbattuto in montagna un Forte temporale. Uno dei concorrenti, un uomo di 35 anni, residente a Pistoia, è stato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

