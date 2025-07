Colpito da un fulmine durante una gara di trail | paura per un runner 35enne sulla Cima Tauffi

Il temporale lo sorprende in quota, perde conoscenza ma viene salvato grazie all'amico e al tempestivo intervento dei soccorsi. Momenti di terrore sull'Appennino modenese: un uomo di 35 anni, residente a Pistoia, è stato colpito da un fulmine nel pomeriggio di sabato 26 luglio, mentre stava partecipando alla "Cima Tauffi Trail", una gara di trail running sul crinale appenninico, nel comune di Fanano (Modena). L'incidente è avvenuto intorno alle ore 16:00, durante un violento temporale. Il runner, che si trovava a oltre 1700 metri di quota lungo il sentiero GEA 00, è stato colpito da una scarica elettrica mentre scendeva dalla cima insieme a un amico.

