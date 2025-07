Colombia dopo l’attentato a uribe torna una fragile pace Ma i fantasmi del passato…

Il 7 giugno 2025, un quattordicenne ha aperto il fuoco contro il senatore colombiano Miguel Uribe Turbay durante un comizio elettorale nel quartiere Modelia, a Ovest di Bogotá, ferendolo gravemente. L’attacco, che ha visto il politico 39enne colpito da tre proiettili (due alla testa e uno al ginocchio), rappresenta il primo tentativo di assassinio mirato di un alto esponente politico colombiano dal 1995, anno in cui a perdere la vita fu il leader conservatore Álvaro Gómez Hurtado. Questo recente episodio ha riacceso i timori di un ritorno alla violenza politica e alla lunga scia di sangue che hanno segnato il Paese negli anni ’80 e ’90, in un contesto locale già fortemente teso a causa delle elezioni presidenziali fissate per il 31 maggio 2026. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Colombia, dopo l’attentato a uribe torna una fragile pace. Ma i fantasmi del passato…

In questa notizia si parla di: uribe - colombia - attentato - torna

Spari contro Uribe: l’autore dell’attacco in Colombia ha 15 anni - Miguel Uribe, figura della nuova destra colombiana, è stato gravemente ferito durante un comizio. Colombia: violenza politica.

Colombia, senatore Uribe grave in ospedale: i sostenitori e la famiglia organizzano una veglia - I sostenitori e la famiglia del senatore conservatore colombiano Miguel Uribe Turbay, ferito con colpi di arma da fuoco durante un comizio elettorale a Bogotà , hanno organizzato una veglia fuori dalla clinica Fundación Santa Fe.

Colombia, spari su candidato alla presidenza: ferito il senatore Miguel Uribe - Esponente di destra, 39 anni, è in ospedale in condizioni critiche mentre una persona è stata tratta in arresto

Colombia, dopo l’attentato a uribe torna una fragile pace. Ma i fantasmi del passato…; Colombia, dopo l’attentato a uribe torna una fragile pace. Ma i fantasmi del passato…; Colombia, l’attentato a Uribe infiamma le polemiche.

Colombia, si costituisce un sospettato per l'attentato a Uribe - Un adolescente di 17 anni, indagato per il presunto coinvolgimento nell'attentato contro il senatore e pre- Scrive ansa.it

Colombia, l’attentato a Uribe infiamma le polemiche - America latina (Internazionale) Infuriano le polemiche, in Colombia, dopo l’attentato di sabato pomeriggio, durante un comizio elettorale a Bogotà, contro il senatore di estrema destra e precandidato ... Come scrive ilmanifesto.it