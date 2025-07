Colombia condanna storica per sette ex dirigenti di Chiquita | Hanno finanziato i paramilitari delle Auc

Dopo quasi vent’anni di indagini e processi, il caso Chiquita Brands in Colombia ha ricevuto il primo storico verdetto. Sette ex dirigenti del colosso delle banane sono stati condannati a undici anni di prigione per associazione a delinquere. Lo ha deciso la giudice Diana LucĂ­a Monsalve del Juzgado Sexto Penal di Antioquia all’interno del processo che vedeva imputati gli ex manager della multinazionale per i finanziamenti concessi ai paramilitari delle Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tra il 1997 e il 2004. Un episodio per il quale la compagnia aveva giĂ patteggiato una multa di 25 milioni di dollari nel 2007 con le autoritĂ americane, ma su cui la magistratura colombiana non aveva ancora avuto il tempo di esprimersi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Colombia, condanna storica per sette ex dirigenti di Chiquita: “Hanno finanziato i paramilitari delle Auc”

In questa notizia si parla di: colombia - sette - dirigenti - chiquita

Colombia, condanna storica per sette ex dirigenti di Chiquita: “Hanno finanziato i paramilitari delle…; Colombia: soldi a paramilitari, condannati ex dirigenti Chiquita; Colombia: soldi a paramilitari, condannati ex dirigenti Chiquita.

Colombia: soldi a paramilitari, condannati ex dirigenti Chiquita - Sette ex dirigenti della multinazionale bananiera Chiquita sono stati condannati in Colombia a 3,4 milioni di dollari di multe e oltre 11 anni di carcere, accusati di aver contribuito a finanziare la ... Si legge su ansa.it

Sette ex dirigenti di chiquita condannati in colombia per finanziamento alla violenza con multe e carcere - Sette ex dirigenti di Chiquita condannati in Colombia per finanziamento ai gruppi paramilitari AUC, con multe milionarie e pene oltre 11 anni, in un caso storico legato al conflitto armato di Urabá. Segnala gaeta.it