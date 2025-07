Coldplay l’ex moglie di Chris Martin Gwyneth Paltrow è la nuova testimonial dell’azienda travolta dallo scandalo della kiss cam – Il video

In un colpo di scena perfettamente calibrato tra strategia di marketing e autocritica ironica, l’azienda americana Astronomer ha annunciato Gwyneth Paltrow come nuova testimonial. Un nome che non sembra scelto a caso: l’attrice è anche l’ex moglie di Chris Martin, frontman dei Coldplay, il gruppo sul cui palco è esploso lo scandalo del tradimento che ha travolto l’azienda. Paltrow è da anni simbolo di separazioni consapevoli e relazioni che si trasformano senza drammi, concetto che ha reso popolare con il termine «conscious uncoupling», usato per raccontare proprio il suo divorzio da Martin nel 2014. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: coldplay - moglie - chris - martin

Andy Byron ripreso con la possibile amante, Kristin Cabot, al concerto dei Coldplay: il video diventa virale (chi è la moglie di lui) - Andy Byron, sposato con Megan Kerrigan Byron, è stato avvistato con la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot durante un concerto dei Coldplay a Boston.

Coldplay, CEO scoperto a tradire la moglie al concerto: lui fugge, ma diventa virale - Fa ridere ma anche riflettere. I fan dei Coldplay lo sanno tutti, ma la “coppia” (le virgolette sono d’obbligo) protagonista della triste vicenda probabilmente non ne era a conoscenza di quello che succede durante ogni concerto del gruppo.

Kiss cam al concerto dei Coldplay, beccato il tradimento in diretta del Ceo di Astronomer con la collega: come ha reagito la moglie – Il video - Le braccia intrecciate una all’altra, in un tenero abbraccio. Poi l’imbarazzo e il terrore assalgono la coppia: lei si gira, visibilmente arrossita, mentre lui si getta a terra per sfuggire alle telecamere.

Dopo il caso ‘kiss cam' al concerto dei Coldplay, Astronomer assolda Gwyneth Paltrow, ex moglie del frontman Chris Martin: l’attrice è comparsa in un video dove, con ironia, rassicura gli utenti sull'affidabilità dell'azienda Vai su X

Andy Byron e l'amante al concerto dei Coldplay: chi è Kristin Cabot, la crisi del Ceo con la moglie e il commento di Chris Martin Vai su Facebook

Coldplay, l'ex moglie di Chris Martin, Gwyneth Paltrow, è la nuova testimonial dell'azienda travolta dallo scandalo della kiss cam - Il video; Kiss cam Coldplay, ex moglie di Chris Martin ingaggiata da Astronomer. Quando la strategia di marketing cavalca l'onda; Astronomer, Gwyneth Paltrow (ex di Chris Martin) diventa portavoce dopo lo scandalo kiss cam al concerto dei C.

Coldplay, l’ex moglie di Chris Martin, Gwyneth Paltrow, è la nuova testimonial dell’azienda travolta dallo scandalo della kiss cam – Il video - In un colpo di scena perfettamente calibrato tra strategia di marketing e autocritica ironica, l’azienda americana Astronomer ha annunciato Gwyneth Paltrow come nuova testimonial. Lo riporta msn.com

Kiss cam Coldplay, ex moglie di Chris Martin ingaggiata da Astronomer. Quando la strategia di marketing cavalca l'onda - L'azienda Astronomer ha ingaggiato Gwyneth Paltrow, attrice premio Oscar ed ex moglie del frontman dei Coldplay. corrieredellumbria.it scrive