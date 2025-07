Code Violet | Uscita annunciata per il nuovo Horror con i dinosauri

Code Violet è il nuovo ambizioso action horror in terza persona sviluppato da TeamKill Media, in uscita il 14 novembre 2025 in esclusiva su PlayStation 5. Il gioco promette un’esperienza intensa, visivamente mozzafiato e carica di tensione, in un universo narrativo che mescola fantascienza, bioingegneria, dinosauri e viaggi temporali. La storia si svolge nel 25° secolo, dopo che un evento apocalittico ha reso la Terra inabitabile. I superstiti umani si sono rifugiati su Trappist 1-E, ma anche lì la sopravvivenza è minacciata da un dramma collettivo: la sterilitĂ della popolazione. La colonia Aion, ricorrendo a tecnologie avanzate, mette in atto un piano disperato: rapire donne dal passato per utilizzarle come madri surrogate. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

