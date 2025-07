Per una beauty addicted si sa, l’indicatore piĂą convincente che una nail art virale o, quantomeno, in procinto di diventarlo, vada provata è la presenza della parola “latte” nel suo nome. Dopotutto è proprio su questa tonalitĂ che verte la manicure naturale tipo, très chic e versatile con quella morbida lucentezza ad offrire un’alternativa sottilmente sofisticata ai colori piĂą audaci. L’evoluzione estiva da cui lasciarsi conquistare? Trae ancora una volta ispirazione dal classico colore della bevanda a noi tanto cara, ma anche dalla frutta, come da copione: si chiamano Coconut-Milk Nails, ed oltre a regalare mani impeccabili presentano in dotazione un’abbronzatura invidiabile. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Coconut-Milk Nails, le unghie ispirate al latte di cocco illuminano le mani ed esaltano l’abbronzatura