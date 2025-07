Clown slasher di shudder | novità sul sequel da 10 milioni dal regista

possibilitĂ di sequel per “clown in a cornfield”. Durante il San Diego Comic-Con, il regista Eli Craig ha affrontato la discussione riguardante un eventuale proseguimento cinematografico di “Clown in a Cornfield”. Basato sul romanzo del 2020 di Adam Cesare, il film del 2025 si concentra sulla storia di Quinn, una giovane donna che si trasferisce con il padre in una piccola cittadina, scoprendo presto che questa è infestata da un inquietante clown. risposta del regista alla possibilitĂ di un sequel. Il film, distribuito a maggio di quest’anno e prodotto con un budget stimato di circa 1 milione di dollari, ha incassato circa 10,7 milioni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Clown slasher di shudder: novitĂ sul sequel da 10 milioni dal regista

In questa notizia si parla di: clown - sequel - regista - slasher

Terrifier 3: la recensione del film horror natalizio di Damien Leone con Art il Clown; Terrifier 3, intervista a David Howard Thornton: Voglio interpretare Art the Clown per sempre; Com'è nato Terrifier? Viaggio alle origini dello slasher del momento.

Clown in a Cornfield: il trailer del nuovo slasher satirico di Eli Craig - Evil torna con un nuovo film che è appena stato presentato al SXSW di Austin. Si legge su comingsoon.it

Terrifier, il regista ribadisce: "I miei non sono film politici ... - Il franchise horror è iniziato come uno slasher indie a basso budget nel 2008 ed è esploso in popolarità con Terrifier 2 (2022), portando al successo al botteghino di Terrifier 3, che è ... Lo riporta movieplayer.it