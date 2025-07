Clauss Juventus non tramonta questa idea per la fascia bianconera | l’esterno sfida questi altri tre obiettivi La lista aggiornata

della dirigenza. La Juve è alla ricerca di un rinforzo per la fascia destra e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i principali obiettivi c'è Jonathan Clauss, esterno destro del Nizza. Il club bianconero sta valutando diversi profili, con un occhio di riguardo per le opportunità sul mercato, compresa la possibilità di un trasferimento per Timothy Weah, che potrebbe lasciare Torino. Jonathan Clauss è un laterale destro che ha fatto molto bene in Ligue 1.

Gutierrez Juve: l’esterno ha un sogno, vorrebbe giocare in quella squadra! Svelato il desiderio dell’obiettivo bianconero per la fascia. Retroscena - di Redazione JuventusNews24 Gutierrez Juve: l’obiettivo bianconero vorrebbe giocare in quella squadra! Svelato il desiderio del calciatore accostato alla Vecchia Signora.

Nuno Tavares Juve, l’esterno della Lazio è ancora nel mirino dei bianconeri: ma si aggiunge anche un altro calciatore per la fascia. La situazione - di Redazione JuventusNews24 Nuno Tavares Juve, l’esterno della Lazio è ancora nel mirino dei bianconeri: tutti gli ultimi aggiornamenti.

Juventus: chi è Jonathan Clauss, l'idea per il dopo Weah che piace a Tudor; L'esperto Jonathan Clauss è l'ultima idea per la fascia destra della Juventus; Dodo Juventus, non tramonta questa pista per la fascia.

Dodo Juventus, non tramonta questa pista per la fascia: l’esterno sfida altri quattro nomi. La lista aggiornata degli obiettivi - La lista aggiornata degli obiettivi del club bianconero Il mercato Juventus è attivamente alla ricerca di un ... Riporta juventusnews24.com

Clauss Juventus, è ancora viva l’idea di affondare sul francese! Può essere l’alter ego di quell’obiettivo principale: come stanno le cose - Clauss Juventus, l’idea dei bianconeri di affondare sul giocatore non è ancora definitivamente tramontata! Secondo juventusnews24.com