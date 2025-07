classifica album dopo due mesi ultimo ritorna al primo posto

La Classifica Album stilata da Fimi e Gfk sulla settimana numero 30 del 2025, si rinnova nelle posizioni più alte dove troviamo Ulimo, Olly, Sfera Ebbasta e Shiva. Alla #10 troviamo la new entry più alta della settimana, Don’t Tap The Glass di Tyler, The Creator. Il nono lavoro in studio stato presentato il 18 luglio durante il concerto tenutosi a New York. per poi essere pubblicato tre giorni dopo, ed è arrivato ad otto mesi di distanza dal precedente Chromakopia. Salgono dalla #10 alla #9 i Pinguini Tattici Nucleari con Hello World: il sesto album della band di Riccardo Zanotti è stato certificato due volte disco di platino: Islanda secondo singolo estratto ha conquistato il disco di platino, mentre Bottiglie Vuote ha superato le centomila copie (oro). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

