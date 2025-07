Clamoroso Ndoye è arrivata la decisione del Napoli | il club non torna più indietro

Gli azzurri, ieri, avevano formulato una nuova offerta molto importante per l’esterno svizzero, che rimane il nome preferito per le corsia laterale. Ci sono novità significative sull’esito della trattativa. Il Napoli prosegue con il primo ritiro a Dimaro Folgarida, dove dopo aver perso la prima amichevole stagionale contro l’Arezzo, i ragazzi di Antonio Conte sono pronti a rifarsi oggi alle 18 contro il Catanzaro, sotto gli occhi di migliaia di tifosi che nella serata di ieri hanno assistito alla presentazione ufficiale della squadra. Nella giornata di oggi, dovrebbero esserci le visite mediche di Vanja Milinkovic-Savic, che andrà a giocarsi il posto di portiere titolare della squadra campione d’Italia con Alex Meret, sintomo di come mister Conte voglia una rosa solida e completa in ogni reparto per affrontare al meglio le 4 competizioni della prossima stagione, ormai alle porte. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Clamoroso Ndoye, è arrivata la decisione del Napoli: il club non torna più indietro

In questa notizia si parla di: napoli - clamoroso - ndoye - arrivata

Clamoroso Napoli: se Conte dice addio c’è già il sostituto, il nome spiazza - Il Napoli è concentrato sul presente ma guarda anche al futuro: spunta un’indiscrezione di non poco conto in caso di addio di Conte.

Clamoroso Osimhen, arriva la smentita ufficiale: rischia di saltare l’addio al Napoli? - Il Napoli è disposto a cedere Victor Osimhen, ma nelle ultime ore la situazione si è complicata nettamente.

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - di Redazione JuventusNews24 David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante canadese.

Clamoroso Napoli: SI RIAPRE LA PISTA NUSA Secondo TMW, le richieste del Lipsia per il norvegese sarebbero di 35 milioni 10 in meno rispetto alle cifre richieste dal Bologna per Ndoye: salgono dunque le quotazioni di Nusa in casa Napoli #SSCNa Vai su Facebook

FOTO STORICA - Rafa Benitez nei panni da calciatore: ecco come era agli inizi degli anni '80; Clamoroso Ndoye, è arrivata la decisione del Napoli: il club non torna più indietro; Diretta live calciomercato 1° luglio 2025, Napoli-Ndoye, clamoroso Atletico su Frattesi, derby per Leoni, ceduto il Monza.

Rilancio clamoroso del Napoli per Ndoye: l’offerta è da capogiro. Cifre e dettagli - Lo svizzero è l'obiettivo primario degli azzurri e di Antonio Conte per la fascia ... Secondo msn.com

Napoli, proposto Sterling per la fascia: il nodo è l'ingaggio | Ndoye resta la prima scelta - L'inglese guadagna oltre 10 milioni di euro netti l'anno, solo con un aiuto dei Blues la trattativa puo avanzare. Da msn.com