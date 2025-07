Circati su Bonny | L’ho sentito quando è arrivato a Milano non vedo l’ora di sfidarlo in Parma Inter…

Circati su Bonny le parole dell’ex compagno di squadra del rinforzo nerazzurro: ecco il commento del difensore dei ducali. Alessandro Circati, difensore del Parma, ha rilasciato un’intervista a ParmaToday in cui ha parlato anche dell’ex compagno di squadra Ange-Yoan Bonny, approdato all’ Inter durante questa sessione di calciomercato. Il giovane difensore australiano ha raccontato un recente episodio che testimonia il legame rimasto forte tra lui, Bonny e altri compagni crociati. Le parole di Circati su Bonny: «L’ho sentito con FaceTime l’altro giornoeravamo io, lui e Adrian BernabĂ© in videochiamata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Circati su Bonny: «L’ho sentito quando è arrivato a Milano, non vedo l’ora di sfidarlo in Parma Inter…»

