Le forze di sicurezza libiche hanno arrestato circa 1.500 lavoratori stranieri irregolari nei pressi di Tripoli, "nell'intento di contenere il problema dell'immigrazione clandestina in Libia", hanno annunciato le autorità . L'operazione di polizia è stata condotta all'alba ad al-Sabaa, sobborgo di Tripoli, "sotto la diretta supervisione del ministro del Lavoro, Ali al-Abed, alla presenza di ispettori del lavoro, dell'Agenzia per la lotta all'immigrazione clandestina e della polizia municipale", ha dichiarato in una nota il ministero. "Le ispezioni hanno portato alla luce abitazioni in cui vivono lavoratori stranieri irregolari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Circa 1.500 migranti arrestati in Libia

