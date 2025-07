Cinque Terre Card dal Parco Nazionale 2,4 milioni di euro ai Comuni

La Spezia, 26 lug. (askanews) – Valorizzare il paesaggio, rafforzare la sicurezza del territorio e promuovere cultura e mobilità sostenibile: con un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro, il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha destinato importanti risorse ai Comuni del proprio comprensorio, grazie ai proventi generati dalla Cinque Terre Card. Le amministrazioni comunali interamente ricadenti nel Parco (Riomaggiore, Vernazza, Monterosso al mare) beneficeranno ciascuna di oltre 700.000 euro, mentre la quota restante è ripartita tra i comuni di Levanto e La Spezia. Lo ha comunicato in una nota il Parco Nazionale delle Cinque Terre, illustrando “un impegno articolato in due fasi: 1,2 milioni di euro già stanziati nel novembre 2024 e ulteriori 1,2 milioni allocati nell’avanzo vincolato del 2025, a dimostrazione di un uso responsabile e strategico delle risorse derivanti dal turismo, che si traducono in benefici diretti e tangibili per le comunità locali”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: cinque - terre - parco - card

L’assalto del mordi e fuggi alle Cinque Terre. No al caro treni: “Confronto con Trenitalia” - La Spezia, 9 maggio 2025 – Tra assalto incontrollato e strategie che non funzionano. La stagione turistica non è iniziata sotto la migliore stella.

Treni: ripristinati Intercity e Frecciabianca nel levante, annunciato potenziamento del Cinque Terre express - Si è svolta in Regione una riunione tra l'assessore regionale ai trasporti, i rappresentanti del Comitato pendolari Genova-Pisa-Genova, i sindaci di Sestri Levante e Rapallo, l’assessore ai trasporti del Comune di Chiavari, Rfi e Trenitalia.

Cinque Terre, l’assalto. “Non è un parco giochi. Serve più rispetto” - Cinque Terre (La Spezia), 6 maggio 2025 – Sopraffatte dal turismo, ed è solo l’inizio di stagione. Le Cinque Terre ‘assaltate’ dai visitatori in occasione dei ponti di Liberazione e Primo Maggio, rischiano di essere fagocitate dal turismo ‘mordi e fuggi ’.

Valorizzare il paesaggio, rafforzare la sicurezza del territorio e promuovere cultura e mobilità sostenibile: il Parco Nazionale delle Cinque Terre ha destinato importanti risorse ai Comuni del comprensoriograzie alla Cinque Terre Card. #ANSAviaggi ? Vai su X

In un luminoso pomeriggio di luglio, il paese di Manarola ed all'orizzonte l'isola della Gorgona, dell'arcipelago Toscano ... #manarola #gorgona #isolagorgona #cinqueterre #arcipelagotoscano #cinqueterresea #cinqueterreitaly #sealife #sealoversparadise #h Vai su Facebook

Cinque Terre Card, dal Parco Nazionale 2,4 milioni di euro ai Comuni; Introiti Cinque Terre Card: dal Parco finanziamenti per oltre due milioni ai Comuni; “Cinque Terre card”, dal Parco 2,4 milioni di euro ai Comuni.

Cinque Terre Card, dal Parco Nazionale 2,4 milioni di euro ai Comuni - (askanews) – Valorizzare il paesaggio, rafforzare la sicurezza del territorio e promuovere cultura e mobilità sostenibile: con un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro, il ... Lo riporta askanews.it

Cinque Terre card, dal Parco 2,4 milioni a Comuni per sicurezza - Valorizzare il paesaggio, rafforzare la sicurezza del territorio e promuovere cultura e mobilità sostenibile: con un investimento complessivo di 2,4 milioni di euro, il Parco Nazionale delle Cinque Te ... Riporta msn.com