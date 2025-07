Cinque milioni contro i falsi del web

La startup IdentifAI, fondata dal cesenate Marco Ramilli assieme a Marco Castaldo, ha annunciato un round di raccolta di capitali - pari a 5 milioni di euro - guidato da United Ventures, fondo di venture capital focalizzato sugli investimenti in startup tecnologiche. L’investimento arriva a meno di un anno dal precedente finanziamento di 2,2 milioni di euro. La startup nasce con l’obiettivo di smascherare i falsi digitali: è in grado di riconoscere, con un’elevata probabilitĂ , se un’immagine o un video siano stati prodotti dall’intelligenza artificiale oppure da un essere umano, al fine di rendere l’utente consapevole di ciò che sta osservando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cinque milioni contro i falsi del web

