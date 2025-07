Cinquantunenne trovato morto nello stesso residence di Denisa Paun | ipotesi omicidio

Un uomo di 51 anni è stato trovato morto nelle scorse ore nella stesso residence di Prato nel quale Cristina Maria Paun, la trentenne escort romena uccisa nelle scorse settimane (con il trentaduenne Vasile Frumuzache che resta il principale indiziato per l'omicidio, ndr) alloggiava e aveva. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Prato, morto nel “residence dei delitti”: la vittima è un impiegato di banca. Ipotesi omicidio Vai su Facebook

Giallo nel residence: bancario morto, nella stessa stanza un altro uomo ferito. Trovato un biglietto - Scoperto il cadavere di Maurizio Drovandi, pratese di 51 anni. Lo riporta msn.com

Un morto e un ferito grave nel residence Ferrucci, dalla stanza di fronte era scomparsa Denisa - La struttura è la stessa in cui era stata vista per l’ultima volta in vita la giovane poi trovata senza vita a Montecatini. Riporta lanazione.it