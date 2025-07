L’avventura, la fantasia, il dramma, la commedia e l’animazione. Film per tutti i gusti da godersi sotto le stelle, in una raffica di rassegne in giro per la Brianza. Ultimi appuntamenti in queste sere con il cinema all’aperto in molte cittĂ del territorio, dove si concluderanno diversi cartelloni. Oggi alle 21.30 in largo Repubblica a Vedano proiezione gratuita di “Mission: impossible - Dead reckoning part one“ con Tom Cruise, mentre martedì alle 21.15 nel parcheggio di via Parini alla Bareggia di Macherio “Trolls 3 - Tutti insieme“. In Villa Camperio a Villasanta mercoledì alle 21.30 “Fuori“ di Mario Martone e venerdì “La trama fenicia“ di Wes Anderson. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cinema sotto le Stelle. Gli ultimi film da vedere nel fine settimana