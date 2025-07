Dopo l’ottimo riscontro del cinema nel cortile della Biblioteca Peppino Impastato, la rassegna prosegue con un doppio appuntamento settimanale: La Sala Professori, un titolo che stupirà per le tematiche e per una narrazione interessante ed avvincente, in programma martedì 29 luglio alle ore 21.15 ed infine il recupero del primo titolo The Holdovers – Lezioni di vita, un film brillante, pieno di humor e colmo di battute pungenti e sagaci, marchio di fabbrica del cinema di Alexander Payne, mercoledì 30 luglio. Candidato all’Oscar come miglior film in lingua non inglese, La sala professori del cineasta berlinese?lker Çatak è un incisivo apologo sulla ricerca di una verità che possa essere condivisa da tutti, tanto più in una società multietnica come quella tedesca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cinema all’aperto, doppio appuntamento