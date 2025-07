Cinecomic | l’incredibile evoluzione dalla carta stampata al dominio del box office e non finiscono mai

Da forma popolare a fenomeno culturale, il cinecomic, il film tratto da fumetti, ha percorso una lunga strada. Nato come intrattenimento per ragazzi nei serial degli anni ’40, si è trasformato nel cuore pulsante dell’industria cinematografica del XXI secolo. Tra effetti speciali mozzafiato, narrazioni interconnesse e protagonisti iconici, questo genere ha rivoluzionato il concetto stesso di blockbuster, creando universi condivisi e fandom globali. Il punto di svolta arriva nel 1978, quando Superman di Richard Donner conquista le sale e dimostra che un eroe in calzamaglia può commuovere, ispirare e, soprattutto, incassare milioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

