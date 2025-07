Cina | vita notturna estiva affascina i turisti in entrata

Dalle sfavillanti luci al neon alle strade brulicanti di vita, la vita notturna estiva della Cina illumina il cielo di mezzanotte per gli ospiti globali. Grazie alla politica di esenzione dal visto, i turisti stanno affluendo in Cina, affascinati dalla sua fusione culturale, dalle strade sicure e dall’energia dopo il calar del sole. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma639771863977182025-07-26cina-vita-notturna-estiva-affascina-i-turisti-in-entrata Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

