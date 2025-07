La staffetta della torcia per i Giochi mondiali 2025 e’ in corso nel Sichuan, in Cina. Ha inizio il viaggio di unita’ e passione! – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma639773263977322025-07-26cina-staffetta-della-torcia-per-i-giochi-mondiali-2025-nel-sichuan Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Cina: staffetta della torcia per i Giochi mondiali 2025 nel Sichuan